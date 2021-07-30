«Будуть наслідки»: блогеру погрожують після публікації поста про роботу фірми «Галпідшипник» у Донецьку

Політичний експерт і блогер Назар Приходько, який раніше розповів про роботу підприємства «Галпідшипник» на окупованій території Донецької області, повідомив про погрози. На своїй Facebook-сторінці він опублікував скріншот анонімного повідомлення з погрозами.

«Я казав, що мене медійно травлять? Людина пише з прихованого номера, погрожує… А чому? Тому що я сказав правду. Далі що?» — пише Назар Приходько.

В опублікованому ним скріншоті написано: «Про шарики-підшипники полюбляєш писати? Дивись, бо будуть наслідки… І не тільки правові…»

Нагадаємо, раніше Назар Приходько повідомив про те, що торговий дім «Галпідшипник» працює на території ОРДЛО. Компанія спеціалізується на продажу комплектуючих для промисловості та сільгосптехніки. За даними Назара Приходька, з 2014 року компанія не зупиняла роботу донецької філії: вона була перереєстрована в так званій «ДНР», отримала код ЕДРПОУ та юридичну адресу: Донецьк, вул. Сеченова, 31. «Бізнес пішов навмання. Через запорізьку філію йшов і йде транзитний потік продукції на Донецьк, де комплектуючими користуються окупанти, адже техніку, яка вбиває наших воїнів, ремонтувати треба», — писав блогер в квітні цього року.

«Пиши, борись, будь патріотом, але! На тебе спустять «собак», тобі погрожуватимуть, тебе «замовлять», — написав Назар Приходько в пості про погрози.

Фото з Facebook-сторінки блогера

215

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter