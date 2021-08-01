У воду більше ні ногою: прикмети і заборони Дня пророка Іллі

У другий день серпня православні християни відзначають важливе свято — День пророка Іллі, який замінив собою язичницьке свято громовержця Перуна.

У народі до пророка звертаються з молитвами про гарну погоду, щедрому врожаї, сімейне благополуччя та вирішенні фінансових проблем.

Прикмети дня

Вважається, що з цього дня не можна купатися у відкритих водоймах, а найвідчайдушніших лякали повір'ям про те, що вся нечиста сила ховається від святого Іллі в воді і сміливців можуть затягнути на дно русалки. Більш того, не рекомендувалося навіть виглядати на своє відображення у воді.

Зі святом Іллі день починає йти на спад. «Ілля-пророк літо уволок», — говорили в народі.

Доброю прикметою вважалося потрапити в цей день під дощ, адже так нібито можна знайти здоров'я на рік вперед.

А ще звертали увагу на погоду в цей день. Вважалося, що якщо 2 серпня погода сонячна — до теплої осені, а дощова погода буде передвісником похмурою пори.

Заборони дня

Виконувати важку роботу в полі

Виганяти тварин на пасовище (там в них може вселитися нечиста сила).

Впускати в будинок кішок і собак — тварини можуть принести блискавку.

Нагадаємо, в інтерв'ю «Фактам» архієпископ Чернігівський і Ніжинський, спікер Священного Синоду та заступник голови Управління зовнішніх церковних зв'язків Православної церкви України Євстратій Зоря розповів про значення православної віри в життя українців.

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