Купив три пляшки вина: Зеленського з сином помітили в київському супермаркеті

Президент України Володимир Зеленський, робочий кабінет якого недавно здивував відомого фотографа, був помічений в одному з супермаркетів в центрі Києва. Фотографії покупок глави держави опублікував на своїй сторінці в Facebook користувач Constantine Levoshko.

«Подумав, сходжу-но я в магазин. Відпочину від новин і політики. Куплю гречаний багет. Сходив… за хлібцем», — пише автор.

За його словами, президент був у магазині з сином і охоронцями. Зі зрозумілих причин автор не спостерігав пильно за покупками глави держави, але стверджує, що той купив пляшки вина — ймовірно, щоб відзначити перше «срібло» України на Олімпійських іграх.

На думку коментаторів до посту, зустріч відбувалася в супермаркеті Le Silpo на Бессарабській площі, проте великого ажіотажу не викликала, так як політик був в масці.

Тільки один чоловік захотів зробити селфі з президентом.

Нагадаємо, раніше політика помітили в магазині Good Wine в столиці. А в серпні минулого року Зеленський робив покупки в місті Бахмуті, про що навіть є фоторепортаж на сайті глави держави.

Фото: Instagram zelenskiy_official

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