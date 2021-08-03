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Суспільство та люди

«Це принижує країну»: доктор Комаровський різко виступив проти мовного омбудсмена в Україні

17:44 3 серпня 2021
«Це принижує країну»: доктор Комаровський різко виступив проти мовного омбудсмена в Україні

Доктор Євген Комаровський, що дав поради щодо попередження зараження дітей штамом «Дельта», закликав українців негайно знайти об'єднуючу ідеологію, в іншому випадку, вважає він, наша країна розвалиться надвоє. Про це педіатр заявив в ефірі програми на телеканалі «Україна 24».

Одним з розділяючих факторів він назвав появу в країні посади мовного омбудсмена, який «рахує відсотки сказаних слів».

«Я клянусь, якби мені сказали 30 років тому, що я буду жити в країні, де буде мовної омбудсмен, я б поїхав і відвіз всю свою сім'ю. Але ми все мовчимо», — констатував співрозмовник журналіста.

Доктор вважає «ганьбою», що хтось в 21 столітті «спостерігає, хто якою мовою спілкується».

Нагадаємо, що прийнятий в 2019 році закон «Про забезпечення функціонування української мови як державної», який передбачає і появу інституту мовного омбудсмена, неодноразово намагалися оскаржити, але Конституційний суд підтвердив, що всі нововведення залишаються дійсними. Крім того, з 16 липня набули чинності чергові норми закону, відповідно до яких української мови стало більше в кіно і театрах, на концертах, в музеях і на екскурсіях, у книговидавничій справі.

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