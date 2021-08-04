Змушувала їсти папір: на Львівщині шкільній вчительці винесли вирок за буллінг

Вчительку інформатики, яка змусила школяра на уроці з'їсти паперовий літачок, Пустомитівський районний суд Львівської області визнав винною в буллінгу.

Як повідомляє Zaxid.net, педагога Надію Волощук оштрафували на 850 грн. Після публічного розголосу вона була звільнена з Солонківської школи.

Скандал розгорівся після того, як у травні цього року батьки та учні 7 класу оприлюднили інформацію про знущання над одним зі школярів. Педагог не тільки змусила підлітка з'їсти шматок паперу, а й заявляла, що він «буде писати» кров'ю, показуючи ніж. Справа у тому, що у школяра не уроці не виявилося ручки.

Сама педагог заявлала, що це був жарт, і що її поведінка пояснюється некерованістю учнів.

Раніше суд у Львівській області визнав директора ліцею в Червоноградському районі винною в Буллінг по відношенню до дітей, проте вона відмовлялася платити штраф в розмірі півтори тисячі гривень і заявляла, що буде оскаржувати рішення.

Фото: https://ua.depositphotos.com.

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