Медузи знову покинули Кирилівку? Що пишуть у соцмережах

З курортної Кирилівки, де одні туристи скаржаться на засилля медуз, а інші не бачать ніякої «навали», знову надходить суперечлива інформація про неприємне «сусідство».

Так, на сторінці «Любимая Кирилловка» дівчина запитала, як 4 серпня йдуть справи з медузами. І отримала кілька абсолютно різних відповідей: «Є, але не критично», «Медуз немає» і «Все добре, живі-здорові, чекають на відпочиваючих».

Їй також порадили подивитися, що показують веб-камери, встановлені на пляжах.

Власне, картина наступна:

У центрі на пляжі санаторію

Пляж "Перлини прибою"

Коса Пересип «Буревісник».

Степок, пляж «Коралового острова».

Нагадаємо, що на медуз і неприємний запах на пляжах скаржилися й відпочиваючі на Бердянській косі.

Ексклюзивний матеріал «Ми на їхній території»: після шторму медузи атакували пляжі у Коблевому" читайте на сайті «ФАКТІВ».

Фото — веб-камера.

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