26.82 / 27.01 31.70 / 32.04
Київ: +25
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Суспільство та люди

Медузи знову покинули Кирилівку? Що пишуть у соцмережах

11:31 4 серпня 2021
Кирилівка

З курортної Кирилівки, де одні туристи скаржаться на засилля медуз, а інші не бачать ніякої «навали», знову надходить суперечлива інформація про неприємне «сусідство».

Так, на сторінці «Любимая Кирилловка» дівчина запитала, як 4 серпня йдуть справи з медузами. І отримала кілька абсолютно різних відповідей: «Є, але не критично», «Медуз немає» і «Все добре, живі-здорові, чекають на відпочиваючих».

Їй також порадили подивитися, що показують веб-камери, встановлені на пляжах.

Власне, картина наступна:

У центрі на пляжі санаторію

Пляж "Перлини прибою"

Коса Пересип «Буревісник».

Степок, пляж «Коралового острова».

Нагадаємо, що на медуз і неприємний запах на пляжах скаржилися й відпочиваючі на Бердянській косі.

Ексклюзивний матеріал «Ми на їхній території»: після шторму медузи атакували пляжі у Коблевому" читайте на сайті «ФАКТІВ».

Фото — веб-камера.

187

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

газ платіжка

В Україні з 1 серпня — нові тарифи на газ: що важливо знати

«Ми на їх території»: після шторму медузи атакували пляжі Коблево

«Ми на їхній території»: після шторму медузи атакували пляжі Коблево

Скільки коштуватиме долар до кінця серпня: прогноз експерта

Скільки коштуватиме долар до кінця серпня: прогноз експерта

пожежа

Кожен день вивозять близько десятка сімей: у посольстві розповіли, як евакуюють українських туристів у палаючій Туреччині

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.