«Код незламності: реальні історії сучасних героїв»: FAVBET Foundation представить експозицію

Фотовиставка Photo Kyiv розкриває актуальну соціальну тему створення безбар’єрного середовища та проходить під гаслом «Невидиме життя».

FAVBET Foundation — молодий, але амбіційний благодійний фонд міжнародної компанії FAVBET, який захоплюється силою духу людей, які стикаються з проблемами бар'єрності у повсякденному житті, а особливо у спорті, виступив партнером виставки Photo Kyiv 2021 та представить експозицію «Код незламності: реальні історії сучасних героїв».

«Це історії людей, які навчилися жити заново та відродилися у новій для себе стихії спорту. Вони пройшли війну на сході ціною власного здоров'я. Але не здалися, не зламалися. Через біль, наполегливість та величезну роботу над собою колишні військові стали ще сильнішими», — говорять представники благодійного фонду, наголошуючи, що ці люди зросли до професійних спортсменів та представляють Україну на міжнародних спортивних змаганнях у паралімпійському стилі для ветеранів — «Іграх Нескорених».

«Вони стали героями двічі, пройшовши червону лінію власних можливостей і бажання рухатись вперед», — підкреслили у FAVBET Foundation.

Відомий фотограф Роман Пашковський у своїх фото передав надзвичайну енергію, любов до спорту, цілеспрямованість, жагу до перемог та увесь вир людських надможливостей, що живуть у кожному нескореному.

Відвідати виставку та долучитися до осмислення соціального та культурного питання інклюзивності й безбар’єрності сьогодення можна у національному заповіднику «Софія Київська» з 12 по 25 серпня.

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