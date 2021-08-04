Мешканець Тернопільщини отримав термін та штраф у 175 тисяч гривень за невдало спалене сміття

У Тернопільській області, де влітку минулого року не один раз виникали пожежі через безконтрольне спалювання місцевими мешканцями сміття, житель міста Шумськ отримав не лише штрафні санкції, а й термін за таке правопорушення.

Як повідомляють у прокуратурі Тернопільської області, дії чоловіка привели до пожежі у лісі.

«Вироком Шумського райсуду жителя Кременецького району засудили до двох років обмеження волі з випробувальним терміном в один рік. Також задоволено позов про відшкодування збитку на суму понад 175 тисяч гривень», — йдеться у повідомленні.

У прокуратурі зазначили, що 4 травня 2021 житель Шумська спалював сміття біля лісового масиву, вогонь перекинувся на дерева по сухому трав'яному покриву. В результаті цього було завдано збитків підприємству «Волинь» — була знищена рослинність на площі 0,15 га, а також пошкоджені 94 сосни.

Тим часом у ДСНС повідомляють, що з початку року в Україні було ліквідовано понад 14 тисяч пожеж в лісах, сільгоспугіддях, на торфовищах та відкритій території.

Нагадаємо, що нещодавно на острові Хортиця горів сосновий ліс між селищем Лісниче, станцією «Січ» і балкою «Генералка» — вигорів гектар території, у тому числі 500 «квадратів» лісу.

Фото: https://ua.depositphotos.com.

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