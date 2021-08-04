Виставка «Гривня АRT» і благодійний «Пікнік заради життя»: куди піти у Києві у вихідні

До 16 серпня в Музеї історії Києва проходить виставка «Гривня АRT», присвячена 30-річчю Незалежності України. На виставці представлені роботи провідних українських художників: живопис, графіка, колаж, асамбляж. До 24 серпня триватиме виставка «Шовковий шлях. Мистецтво і сучасні художники з Італії». В експозиції: твори італійського мистецтва 1950-х років.

Адреса: вул. Б. Хмельницького, 7.

Ціна: від 40 грн.

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До 15 серпня в Національному музеї мистецтв імені Богдана та Варвари Ханенків проходить виставка «Знайди свого в музеї». В експозиції представлені колажі, на яких зображені тварини з притулків. На відвідувачів чекає тематичний квест. 21 серпня відбудеться благодійний аукціон, вторговані кошти підуть на допомогу тваринам в притулках.

Адреса: вул. Терещенківська, 15−17.

Вхід вільний.

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5 серпня о 16:00 в Музеї книги і друкарства України відбудеться відкриття виставки «За суверенну соборну Українську державу. Героїка УПА і підпілля ОУН». Виставка триватиме до 24 вересня. 6 серпня о 17:00 — відкриття персональної виставки художника Левка Микитича «Доторкнутися сонця», яка триватиме до 12 вересня. 7 серпня о 18:30 — зустріч з автором книги «Гардаріка. Таємниця забутого світу» Вірою Стережило (Веронікою Мосевич).

Адреса: вул. Лаврська, 9.

Ціна: від 15 грн.

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7 серпня з 11:00 до 20:00 на території кінотеатру «Братислава» пройде благодійний артпікнік «Пікнік заради життя».

Адреса: вул. О. Архипенка, 5.

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До 5 вересня в Музейному комплексі «Мистецький арсенал» проходить виставка «Чутливість. Сучасна українська Фотографія».

Адреса: вул. Лаврська, 10−12.

Ціна: від 50 грн.

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У Національній спілці журналістів України проходить виставка учасника першої в історії кругосвітньої естафети олімпійського вогню 2004 року Миколи Подрезана «Планета Земля — погляд з інвалідного візка».

Адреса: вул. Хрещатик, 27.

Вхід вільний

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли про скандал, який розгорівся на виставці відомого художника в Києві навколо карикатури на Зеленського.

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