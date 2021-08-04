Можуть грохнути в будь-який момент: доктор Комаровський заявив про потенційну загрозу для свого життя

Доктор Євген Комаровський, що дав актуальні поради українським батькам, вважає, що відчутно значно знижує заробітки аптекарів, які торгують фальсифікованими ліками, і саме тому його життя може загрожувати потенційна небезпека. Про це педіатр заявив в ефірі програми «Перші» на телеканалі «Україна 24».

«Я, наприклад, точно зменшую на десятки мільйонів доларів заробітки аптекарів в цій країні. Вони мене потенційно можуть грохнути в будь-який момент, тому що кожне моє відео про» фуфломіціни" зменшує їх дохід. Кожен раз, коли я говорю, що цей аналіз не треба здавати … «- зізнався він в ефірі.

Комаровський також упевнений в тому, що з тих, хто його слухає, реально чує «приблизно 15%», і саме вони ніколи не будуть купувати дитині «відхаркувальні» ліки від кашлю, а просто зварять йому компот.

Відзначимо, що в цьому ж інтерв'ю Комаровський різко виступив проти мовного омбудсмена в Україні.

Нагадаємо, росіяни, до яких раніше їздив з лекціями Комаровський, написали йому з побоюваннями, що він знаходиться «в полоні» у «бандерівців» і «укрофашістов».

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