Закопують сміття в пісок прямо на пляжі: відпочиваючі скаржаться на «відпочинок» в Одесі

Туристи, котрі розраховують на комфортний відпочинок в Одесі, змушені зіткнутися з суворою реальністю: біля моря їх зустрічає велика кількість сміття. Про це пише «Обозреватель».

За словами курортників, муніципальний пляж в Аркадії заповнений відпочиваючими, і сміття на березі та у воді не заважає їм відпочивати. Крім того, хтось намагався позбутися сміття, закопуючи його в пісок прямо на пляжі.

Про це тревел-блогери розповіли на своєму Youtube-каналі.

Ще один неприємний момент: пластикові труби плавають прямо в море, а після сильної зливи тут ніхто не прибирав.

«Тут ось обрізки труби валяються в море. Просто якийсь жах! Невже це не можна було прибрати?! Просто як лежало, так і продовжує лежати… Ось ще й скло бите, а тут сміття вирішили просто закопати в пісок… Мені здається, тут ніхто не прибирав після злив. Сюди, друзі, я не рекомендую ходити», — коментують ситуацію туристи.

Нагадаємо, на популярному українському курорті старий громадський туалет здали в двадцятирічну оренду за неймовірною ціною.

Фото: https://ua.depositphotos.com

1

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter