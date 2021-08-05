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Суспільство та люди

Удар стихії по Хмельницькому: злива перетворила вулиці на бурхливі потоки, деякі люди пересувалися на дошках для серфінгу

11:07 5 серпня 2021
Злива у Хмельницькому

Невдовзі після того, як злива підтопила Сєвєродонецьк на Луганщині, серйозно дісталося і Хмельницькому, який місцями став нагадувати Венецію.

На сторінці «Хмельницький Live» у соціальних мережах виклали масу відео з вулиць підтопленого міста, для пересування по одній з яких місцевий житель використовував дошку для серфінгу.

Машини, в основному, не їхали, а «пливли».

А на одному з перехресть міста «підводним фонтаном» було серйозно пошкоджено дорожнє покриття.

Нещодавно стихія «відзначилася» у Чернівцях, де по вулицях текли річки, а до центрального залізничного вокзалу і поїздів неможливо було дістатися.

Фото — скріншот.

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