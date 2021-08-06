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Суспільство та люди

Гнилі огірки та булочки з мурахами: перевіряючі прийшли у жах від дитячого табору в Кирилівці

16:04 6 серпня 2021
Мурахи

У Кирилівці на Федотової косі, де нещодавно відпочиваючі скаржилися на велику кількість медуз на пляжі, співробітники Держпродспоживслужби перевірили одне з дитячих установ і заявили про кричущі порушення саннормам.

Як повідомляють в ГУ Держпродспоживслужби у Запорізькій області, у борошняному цеху установи на технологічному обладнанні, столах, стінах, підвіконнях виявили безліч мурашок, які також облаштувалися і на готовій продукції — булочках. А для приготування страв комірником закладу були видані огірки з ознаками ураження гниллю.

Фото з сайту https://www.gudpss-zp.gov.ua

Фото з сайту https://www.gudpss-zp.gov.ua

Фото з сайту https://www.gudpss-zp.gov.ua

Здобу і овочі утилізували, а борошняний цех закладу закрили для проведення дезінсекції з подальшим генеральним прибиранням. Роботи провели протягом доби, всі недоліки усунули, що підтвердили лабораторні дослідження.

А недавно у селищі Грибівка Одеської області, яке вважається найпопулярнішим дитячим курортом, отруїлися підлітки з Києва — дев'ять дітей у віці до 15 років потрапили до лікарні з гострою кишковою інфекцією.

До речі, неякісна їжа стала причиною отруєння дітей, які перебували в Одеській обласній клінічній дитячій лікарні — погано стало трьом малюкам.

Фото: https://ua.depositphotos.com.

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