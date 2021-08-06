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Суспільство та люди

Мовний омбудсмен Кремень натякнув лікарю Комаровському на еміграцію

16:26 6 серпня 2021
Мовний омбудсмен Кремень натякнув лікарю Комаровському на еміграцію

Мовний омбудсмен Тарас Кремінь відреагував на претензії відомого педіатра Євгена Комаровського про занадто завзяте застосуванні норм «мовного» закону в Україні .

В ефірі 4 канали він послався на вердикт Конституційного Суду від 14 липня, згідно з яким загроза українській мові є «рівносильною загрозі національній безпеці України, існуванню української нації і її державі, оскільки мова — це своєрідний код нації, а не тільки спосіб спілкування».

«Тому кого не влаштовує уповноважений, закон про мову, українська держава, будь ласка, сформулюйте це все перед своєю відправкою в інші країни, де ви будете почувати себе спокійними», — сказав Кремінь.

Нагадаємо, з 16 липня в Україні вступили в силу нові норми мовного закону, відповідно до яких української мови стало більше в кіно і театрах, на концертах, в музеях і на екскурсіях, а також у книговидавничій справі.

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