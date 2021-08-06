Алкосвято на всі часи: сьогодні в світі відзначають Міжнародний день пива

В першу п'ятницю серпня відзначають Міжнародний день пива (International Beer Day) — щорічне свято, засновником якого вважається власник каліфорнійського бару Джессі Авшаломов (Jesse Avshalomov), який таким чином вирішив збільшити продаж пінного напою влітку і в період, далекий від інших пивних свят.

Перший день пива відбувся в 2007 році в місті Санта-Круз (штат Каліфорнія, США), в 2011 році він перетворився в міжнародне свято, а вже в 2012 році свято відзначалося вже в 207 містах 50 країн на 5 континентах. З моменту першого свята в 2007 році по 2012 рік дата Дня пива була фіксованою — 5 серпня, але після цього вона стала «плаваючою» — перша п'ятниця серпня.

За інформацією Вікіпедії, його декларованими цілями є зустрічі з друзями за келихом пива, вшанування тих, хто відповідальний за виготовлення і подачу пива, і, нарешті, об'єднання світу «під прапором пива», відзначаючи свято в один день.

А оскільки відзначати День пива прийнято в пабах і барах, пропонуємо привітати і своїх друзів, тим більше, що як не можна до речі в цьому році пивне свято припало на п'ятницю.

До речі, зробити це можна і в віршах:

«Рецепти різні у пива.

Є темне, є, як бурштин.

Любов до нього в народі жива

До нього — і рибка і сухар.

Воно полонило хмільним смаком

Не тільки нас, але древніх — у давнину.

Що ж, пивоварам всім — хвала!

Нехай вгору йдуть у них справи «.

«Пиво містіть Прохолода.

Як казав один Дивак:

«Пиво — ліки для народу!»

Те воно, мабуть, и так.

Кухоль з пивом я тримаю.

Буду всегда пиво пити!

П'ємо, браття!

Думку травня:

жити з пивом — действительно жити! «.

А привітати домашніх можна, приготувавши для них раків в пиві за рецептом відомого українського кулінара.

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