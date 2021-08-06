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Суспільство та люди

«Не хоче заразити медуз»: відео з «правильним» купальщиком з Кирилівки розсмішило мережу

19:10 6 серпня 2021
маски

У Кирилівці, де почали пропонувати замість оренди житла купити весь готель, помітили куротника, який настільки турбується про своє здоров'я під час пандемії, що не знімає маску, навіть купаючись у морі.

Відео показав мелітопольський паблік в Instagram.

Наразі ролик зібрав понад 10 тисяч переглядів.

І хоча більшість зрозуміла наміри купальника правильно, деякі не забули згадати про медуз, які продовжують атакувати курорт на Азовському морі.

«А раптом у нього коронавірус і він не хоче заразити медуз», «Це після 3 вакцинацій, маска приростає до обличчя, як у фільмі „Чужий“, „Це не маска, це медуза налипла“,"Щоб медузу не проковтнути», «Сподіваюся, він в рукавичках», — пишуть в коментарях користувачі.

Нагадаємо, наразі в Україні знову готуються повернутися до штрафів за недотримання «маскового режиму» в приміщенні.

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