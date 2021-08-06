Загрожує штраф або в'язниця: чого не можна робити мусульманам на Новий рік

Увечері 9 серпня у вірян, які сповідують іслам, починається перший місяць місячного календаря по Хіджре — Мухаррам, на перший день якого припадає прихід нового року. Нині мусульмани зустрінуть 1443 рік.

Відлік часу за мусульманським календарем починається від року переселення (арабською — «хіджри») пророка Мухаммада і його однодумців з Мекки в Ястриб, який пізніше отримав назву Медина — місто Пророка. Виконуючи волю Аллаха, Муххамад покинув Мекку у 622 році за григоріанським календарем. Ось як Пророк говорив про це: «Світські блага не цікавлять мене, і я не захоплений ними. Воістину, я як мандрівник, який зупинився відпочити в тіні дерева, а потім продовжив свій шлях, залишивши це місце».

А запровадив календар по Хіджре один зі сподвижників Пророка Мухаммада — халіф Омар (Умар). І сталося це у квітні 637 року.

Місячний рік мусульманського календаря складається з 12 місяців, у яких 354 дні (високосний рік — 355 днів). Причому початком доби вважається не час опівночі, як в григоріанському календарі, а час відразу після заходу сонця. А місяць місячного календаря — це період між двома молодиками. Початок кожного місяця можна визначити двома способами. У деяких країнах (як, наприклад, в Україні) мусульмани початок місяця визначають за допомогою безпосереднього спостереження за Місяцем. При цьому появу на вечірньому небі місячного серпа мають підтвердити як мінімум двоє шанованих мусульман, які заслуговують на довіру. Але є багато країн, що використовують для визначення молодика попередні розрахунки, побудовані на астрономічних даних.

У кожному місяці ісламського календаря може бути тільки 29 або 30 днів. Якщо на небі Місяць видно наприкінці 29-го дня, значить, наступна доба буде першим днем нового місяця. Якщо немає, місяць, що закінчується, буде складатися з 30 днів, а новий місяць почнеться через добу. Щорічно місячний календар «випереджає» сонячний приблизно на 11−12 днів. Тому дата настання нового року весь час змінюється.

Чого не можна робити

Треба сказати, що мусульмани, в якій би країні вони не жили, як правило, Новий рік не відзначають. Ні за мусульманським календарем, в якому Новий рік святом не вважається, ні за християнським. У деяких мусульманських країнах відзначати Новий рік за християнським календарем, м'яко кажучи, «не рекомендується». А є країни, де за це можна і термін отримати. Як, наприклад, в Брунеї, де законодавство засноване на шаріаті. Тут за новорічну зустріч передбачено покарання у вигляді штрафу або тюремного ув'язнення терміном до п'яти років.

Що потрібно робити

У день початку нового року в усіх мечетях читається проповідь про Хіджре. У багатьох країнах за традицією до заходу сонця мусульмани постять, а під час досить скромної вечері читають Коран і, як і в інші дні, просять Аллаха про мир і добробут у своїх оселях.

А ось перший місяць року — Мухаррам — має для мусульман особливе значення. По-перше, він відноситься до числа так званих заборонених місяців (слово мухаррам так і перекладається з арабської — «заборонений»). Таких місяців в ісламському календарі чотири (Зуль-када, Зуль-хіджа, Мухаррам і Раджаб). Вони вважаються у мусульман священними та повинні бути присвячені покаянню та богослужінню. Забороненими ж їх називають тому, що в доісламські часи протягом цих місяців не дозволялося вбивати, вести військові дії або навіть полювати навколо Кааби. Вводилися тоді такі заборони з метою убезпечити паломників, що прямують до Кааби. У перші роки мусульмани дотримувалися цього правила. Однак пізніше через деякі обставини воно було порушено. І Аллах в одній з посланих Пророку Мухаммаду сур Корану дозволив за необхідності боротися в заборонені місяці. У цей час під забороною кровна помста, не можна першими починати військові дії, але якщо вони почалися в інший час, дозволяється їх продовжити і завершити. Знімається заборона і в разі, якщо на територію країни вдерся агресор.

У день початку нового року, за традицією, до заходу сонця мусульмани постять, а під час скромної вечері читають Коран (фото ua.depositphotos.com)

По-друге, вважається, що після Рамадану це найкращий місяць для дотримання посту: тому, хто постить один день в Мухаррам, буде дано, як за 30 постів.

У цей період заведено здійснювати якомога більше добрих вчинків — робити все можливе для підтримки одновірців, які потребують допомоги, жертвувати на користь незаможних, на благоустрій мечетей тощо.

Особливо благословенними вважаються перші десять днів місяця Мухаррам. Тому саме цей період мусульмани часто вибирають для створення сім'ї, будівництва або купівлі житла або для інших важливих для кожної людини справ, які змінюють їхнє життя на краще.

Цей місяць заведено присвячувати молитві, поклонінню Аллаху та благодіянням, за що кожного мусульманина чекає від Аллаха благословення. І можна сподіватися, що пошириться воно й на інші місяці року. Саме такий зміст вкладають мусульмани в приказку: яким буде для людини перший місяць року, таким буде для нього й весь рік.

Раніше «ФАКТИ» розповідали, як відзначається головне свято мусульман — Курбан-Байрам.

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