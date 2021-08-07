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Суспільство та люди

«Позеленів від сорому»: одеські активісти провчили водія маршрутки, який нагрубив військовому

12:53 7 серпня 2021
«Позеленів від сорому»: одеські активісти провчили водія маршрутки, який нагрубив військовому

У Чорноморську Одеської області водій маршрутки відмовив у проїзді бійцеві АТО, який пред'явив посвідчення учасника бойових дій. Як повідомили в спілці ветеранів та інвалідів АТО «Рапіра», водій образив бійця і вигнав його з салону.

Дізнавшись про те, що трапилося, місцеві активісти розшукали водія-порушника закону і провели «роз'яснювальну роботу», обливши його зеленкою.

Фото з місця інциденту з'явилися в мережі.

Нагадаємо, на Рівненщині п'яний воєнком образив матір загиблого на Донбасі бійця, засумнівавшись в її праві на пільговий проїзд і його змусили вибачитися офіційно. А в Миколаєві водій, якй вигнав з маршрутки ветерана АТО, був змушений ставати перед ним на коліна.

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