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Суспільство та люди

Помер відомий журналіст і телепродюсер

22:33 8 серпня 2021
дмитро Харитонов

8 серпня помер телевізійний продюсер, письменник і журналіст Дмитро Харитонов. Йому було 54 роки. Про це розповів друг Харитонова, гендиректор видавництва «Фоліо» Олександр Красовицький.

Приятелі продюсера кажуть, що причиною смерті стало онкологічне захворювання — рак шлунка.

Дмитро Харитонов

Дмитро Харитонов народився в Харкові. Там же отримав вищу освіту — закінчив історичний факультет Харківського університету). Працював на каналах «ТЕТ», «1+1», «Інтер». У 2004−2005 роках був генпродюсером СТБ, в 2007 році став керівником ТРК «Київ». Також Харитонов свого часу керував кулінарним телепроектом «Смак» Андрія Макаревича.

Харитонов цікавився темою спорту, кілька документальних робіт були присвячені футболу, зокрема «Футбольні війни» і «Лобановський. Післямова». Також Харитонов видав цикл книг «Забута реальність» у науково-фантастичному жанрі і зняв близько двох десятків документальних фільмів про відомих особистостей в історії.

Нагадаємо, 8 серпня від онкологічного захворювання помер художник Олександр Ройтбурд.

Фото Александр Смирнов/Facebook, Александр Красовицкий/Facebook

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