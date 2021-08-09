Помер відомий дослідник українського підпілля на Донбасі

8 серпня в Слов'янську внаслідок важкої хвороби помер історик Олександр Добровольський, дослідник українського підпілля на Донбасі в ХХ столітті, автор двотомника про діяльність ОУН в Донецькій області. Як повідомив Денис Бігунов, координатор ГО «Сильні громади», у Добровольського 6 серпня стався інсульт, історика госпіталізували, але лікарі не змогли допомогти.

Як розповів друг історика Вадим Джувага, багато цінних документів Добровольскому вдалося врятувати з архіву СБУ в Донецьку до того, як туди дісталися окупанти.

«Будучи допущеним в святая святих — архів обласного управління СБУ, він зумів винести звідти, відксерити і занести назад цілі сумки з безцінними документами. Саме за цими документами Гіркин під час окупації Слов'янська відправив до Саші загін головорізів, правда Саня, маючи досвід підпільної боротьби (як-не-як командир Донецької команди УНСО в минулому) зумів приховати майже все. В результаті архів Донецького СБУ іхтамнети вивезли до Москви, але завдяки Саші ми маємо копії багатьох документів про український рух, до яких Москва не дотягнеться», — розповів Джувага.

В інтерв'ю Добровольський розповідав, що в 1990 році його виключили з Донецького університету за курсову роботу про УПА. З 1997 року історик активно досліджував архівні документи, а в 2001—2002 роках зміг потрапити в архів СБУ у Донецькій області. Саме ці документи стали основою для майбутньої книги. У 2013 році вийшов том праці «ОУН на Донеччині» про події 1943−1945 років. Наступний том був присвячений людям і подіям з 1917 до 1950 року по всій території області.

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