Видатгний український актор потрапив у секс-скандал

В Україні розростається секс-скандал навколо зірки культового фільму «В бій ідуть одні старики» народного артиста Володимира Талашко — відразу кілька жінок звинуватили його в сексуальних домаганнях.

За їхніми свідченнями, 75-річний Талашко, який є також викладачем Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені Карпенка-Карого, неодноразово примушував до інтимних стосунків не тільки своїх студенток, але і неповнолітніх абітурієнток. Про це в Facebook написав сценарист Богдан Панкрухін (псевдонім Богдан Ірвін).

Він зібрав історії дівчат про те, як педагог під різними приводами запрошував їх до себе додому, фотографував оголеними і пропонував алкоголь.

Одна з них — Юлія Бирзул, якій на момент знайомства з Талашко було тільки 15 років, розповіла, що опинившись в спальні кінозірки, вона врятувалася, прикинувшись, що втратила свідомість. В університет після пережитого вона навіть не вступала.

Автор статті-розслідування зазначає, що 75-річний Талашко досі викладає у вузі і в цьому році набирає новий курс. Після того, як він оприлюднив відомі йому факти домагань, в соцмережах йому почали надсилати й інші свідчення.

Проте є і думки тих, хто сумнівається в правдивості оприлюдненої інформації і переконані, що за такі звинувачення автор розслідування може бути підданий переслідуванню за наклеп.

Нагадаємо, раніше в Україні розгорівся скандал після заяв співачки Олі Полякової про домагання до неї з боку продюсера Валерія Меладзе. Співачку і її одкровення теж підтримали не всі, частина прихильників братів Меладзе досі впевнена в тому, що співачка все вигадала.

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