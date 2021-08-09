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Суспільство та люди

«Півень у косоворотці»: Офісу президента довелося виправдовуватися через знамениту українську художницю

20:29 9 серпня 2021
Фігурка&nbsp;— предмет суперечок

Офіс президента України знову потрапив в скандал з вишиванкою. Цього разу в мережі розкритикували встановлені під вікнами Офісу фігури фантастичних звірів, створені за мотивами творів всесвітньо відомої художниці Марії Приймаченко.

Деяким здалося, що казкова фігура селезня одягнена не в вишиванку, а в російську сорочку-косоворотку.

Більш того, птаха обізвали «півнем».

У підсумку в Офісі були змушені показати оригінальну картину художниці, з якої і створювали фігуру, додавши, що такий розріз на комірі сорочки характерний для національного костюма Дніпропетровського регіону, де був досить популярним в XIX столітті.

Полотно створено в 1987 році, його повна назва — «Качур курити у палчатках, Щоб не обпаліть руки и п'яти».

А в мережі можна побачити і інші скульптури, що є сусідами тепер з оскандалився селезнем.

Нагадаємо, раніше схоже пояснення дизайну вишиванки робив і радник президента Михайло Подоляк, який розповів, що розробкою святкового одягу для президентського подружжя займався дизайнер Артем Климчук.

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