«Півень у косоворотці»: Офісу президента довелося виправдовуватися через знамениту українську художницю
Офіс президента України знову потрапив в скандал з вишиванкою. Цього разу в мережі розкритикували встановлені під вікнами Офісу фігури фантастичних звірів, створені за мотивами творів всесвітньо відомої художниці Марії Приймаченко.
Деяким здалося, що казкова фігура селезня одягнена не в вишиванку, а в російську сорочку-косоворотку.
Більш того, птаха обізвали «півнем».
У підсумку в Офісі були змушені показати оригінальну картину художниці, з якої і створювали фігуру, додавши, що такий розріз на комірі сорочки характерний для національного костюма Дніпропетровського регіону, де був досить популярним в XIX столітті.
Полотно створено в 1987 році, його повна назва — «Качур курити у палчатках, Щоб не обпаліть руки и п'яти».
А в мережі можна побачити і інші скульптури, що є сусідами тепер з оскандалився селезнем.
Нагадаємо, раніше схоже пояснення дизайну вишиванки робив і радник президента Михайло Подоляк, який розповів, що розробкою святкового одягу для президентського подружжя займався дизайнер Артем Климчук.164
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