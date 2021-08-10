У Росії поставили пам'ятник борщу: «українці Москви» обурилися

Після того як Україна вирішила домагатися від ЮНЕСКО визнання борщу національним надбанням, у РФ активно намагаються приписати борщ російській культурі. У Курську після борщових фестивалів було встановлено ще й пам'ятник борщу, а точніше суповому набору. Представники української діаспори в інтерв'ю «Говорить Москва» назвали скульптуру знущанням.

Пам'ятник являє собою звалені в купу позолочені овочі для борщу — з натяком на різке подорожчання в Росії картоплі, капусти, буряка і моркви. М'ясо в комплекті відсутнє — з тих самих міркувань. «Не до м'яса нині», — пояснив автор скульптури Олег Радін.

Пам'ятник борщу в Курську

Співголова об'єднання «Українці Москви» Віктор Гіржов вважає, що пам'ятник виглядає як знущання. «Нагадує знущання. Це все одно, що в Україні зараз поставити пам'ятник кокошнику. Ось дві труни аби поставити в кольорах російського й українського прапорів — це було б реалістично. Ось це реальна картина сьогоднішніх відносин між Україною і Росією», — заявив Гіржов.

У поточному році Україна подала на реєстрацію в ЮНЕСКО «культуру приготування борщу». Було проведено збір рецептів борщу з різних куточків України. А дипломати домоглися від ресторанних путівників вказувати борщ як українську страву.

Міністр культури Олександр Ткаченко вважає, що Росія намагається привласнити український борщ, оскільки суто російські щі соромно презентувати іноземцям.

Фото 46tv.ru

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