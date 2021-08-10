Ноу-хау від комунальників з Генічеська: мертвих медуз скинули назад у море разом зі сміттям

Відео, зняте на пляжі у Генічеську, де відпочиваючі виносили медуз на берег, а комунальні працівники скидали їх назад у воду, викликало жваву дискусію у соціальних мережах.

Відео на сторінці «Генічеськ согодні» виклала туристка з Бучі, яка обурилася діями двох чоловіків, які прибирали пляж. Їй не сподобалося як те, що вони викидають назад медуз, зібраних дітьми, так і те, що у воду разом з ними летить сміття.

На відео показаний діалог на підвищених тонах між автором відео, що заявляла, що дітям в море зайти страшно, і чоловіками, які радили відпочивальникам прибирати за собою і не залишати сміття на березі.

«Прошу відреагувати на дії своїх працівників. Діти зібрали медуз на березі, ваші співробітники разом зі сміттям скинули назад у море. Як діти можуть туди зайти? Хто до вас з таким ставленням приїде?» — написала авторка у коментарі до відео.

Після скандалу, що розгорівся на пляжі, один з чоловіків увійшов у воду та витягнув скинуте туди сміття.

Під цим відео зав'язалася дискусія. Одні інтернет-користувачі підтримували авторку відео, інші висловлювали здивування ситуацією, а треті звертали увагу на те, що потворно себе вели усі учасники інциденту.

Раніше у мережу виклали відео, на якому показано, як море повернуло відпочиваючим сміття, яке вони скидали у воду — берег у Кирилівці був просто усіяний недопалками.

Фото — скріншот.

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