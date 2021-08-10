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Суспільство та люди

Поліція відкрила кримінальне провадження через рекламний дріфт у центрі Києва

14:50 10 серпня 2021
софія київська

Після того, як Софійську площу в Києві заради рекламних зйомок перетворили в автотрек і зіпсували покриття в охоронній зоні «Софії Київської», справою зайнялася столична поліція. Правоохоронці стверджують, що, як би там не виправдовувалися організатори, але поліція не давала дозволу на автоперегони.

«Організатори провели зйомку рекламного ролика з залучення двох автомобілів, не отримавши відповідний дозвіл місцевих властей і узгодження від поліції Києва. За фактом події на Софійській площі розпочато кримінальне провадження», — йдеться в заяві поліції Києва.

Справа розслідується як хуліганство. Поліція пообіцяла встановити всіх учасників несанкціонованої зйомки. Винним загрожують обмеженням волі на п'ять років або позбавленням волі на чотири роки.

Тим часом кияни вирішили допомогти поліції знайти організаторів і учасників зйомок і закидали сторінку RedBull гнівними відгуками. Від компанії вимагають вибачень за зіпсовану Софійську площу і відновлення колишнього вигляду покриття.

Нагадаємо, Київська міськдержадміністрація та керівництво заповідника «Софія Київська» заявили, що не давали дозволу на автодрифт біля Софійського собору.

фото kyivcity.gov.ua

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