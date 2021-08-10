Дуже дорого та черги скрізь: українець розповів, чому в США «клієнт завжди неправий»

Українець Андрій Федорів після подорожі по США заявив, що щасливий жити в Києві, хоча, наприклад, відома уродженка Києва вже тридцять років відмінно живе в Америці. Своїми враженнями українець поділився в Facebook.

«В Україні є багато речей, які набагато краще, ніж в США, але часто українці їх зовсім не цінують і продовжують нити, як же все погано. А погано далеко не всі. І одна з таких речей — сервіс. Україна та Київ можуть читати лекції для Європи та США про клієнтоорієнтованість», — стверджує Федорів.

За його словами, в США скрізь черги, від яких в Україні відвик.

«Вранці 20 хвилин в Старбакс. В аеропорту в туалет. У хороших ресторанах часто немає резервації і ти стоїш на вулиці під входом 20−40−90 хвилин. Якщо ресторан чудовий і реєстрація є, найближча доступна дата може бути через 3 тижні або 3 місяці… Про черги до лікарів складають легенди. Черга на УЗД може легко бути 5 місяців. А якщо ти не втратив свідомість і не стікаєшь кров'ю, то швидка, ймовірно, не приїде», — написав Андрій.

Він зазначає також високі ціни: «Булочка і кава легко можуть коштувати 15 або 20 доларів».

«До цін в більшості штатів додається торговий податок і чайові не нижче 18%. Їх майже не можна не платити. Їх або додадуть в рахунок автоматично, або офіціант чи таксист може почати з'ясовувати стосунки „Як ти посмів не дати!“ Я чув від знайомих багато прикладів, що на клієнтів, які не дали чайові, просто кричали», — зазначає Федорів.



Він стверджує, що цифрова культура в Україні більш розвинена, ніж в США: «Коли я розповідав про те, як ми кидаємо гроші з карти на карту та інші фічі, на мене дивилися як на інопланетянина. Мій друг, який навчався в Каліфорнії, скаржився на якість Wi-Fi в Стенфордському університеті та низьку якість мобільного зв'язку в долині!«

Нагадаємо, одесит став мільйонером, викрадаючи гроші з рахунків громадян США.

Фото: https://ua.depositphotos.com

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