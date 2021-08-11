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Суспільство та люди

«Криваві» написи, «новий правопис» та «злюки бобри»: чим дивують туристів на українських курортах

10:26 11 серпня 2021
море

Українці, які вирушають на відпочинок не тільки діляться своїми враженнями про відпочинок у соціальних мережах, лаючи або хвалячи курорт, скаржачись на медуз та сервіс, але й просто жартують, ділячися з іншими інтернет-користувачами смішними моментами.

Так у групі «Любимая Кирилловка» відпочиваючі розмістили кілька смішних фото, ілюструючи і побутові моменти, і креативність місцевих.

Ось так, наприклад, виглядає оголошення про наявність вільних місць на курорті. Чи то автор оголошення так і задумав, то чи свої корективи внесла злива. Так чи інакше, але напис виглядає дуже кровожерливо.

«Тут, напевно, граф Дракула здає приміщення», «Будинок Дракули! Привиди безкоштовно!» — веселилися коментатори. А одна з них виклала у коментарях фото, зроблене на тлі «Готелю жахів», прикрашеного черепами. Де було зроблено фото, не вказувалося.

Ось таке оголошення про оренду побачила інша туристка.

Деякі коментатори жартували, що «льукс і полольукс» — це такий спеціальний маркетинговий хід. А автор фото продовжила жартувати на відпускну тему, згадавши «гарячу» на сьогоднішній день тематику субсидій.

А у групі «Тваринний світ України» показали смішні фото, зроблені у цьому серпні у Бердянську на Азовському морі. «Нібито дивовижні тварини», — пише автор поста, яка сфотографувала мідію.

І дійсно, нагадує злюк-бобрів, як зауважила одна з інтернет-користувачів.

Одна з коментаторів написала, що це може бути мідія з яйцями рапана.

Раніше у мережу виклали відео з туристом, який, мабуть, був дуже стурбований своїм здоров'ям — він не знімав маску навіть купаючись у морі.

А після зливи у тій же Кирилівці зняли відео, як чоловіки, влаштувавшися на узбіччі після дощу, оцінювали майстерність водіїв, які їхали по глибоким калюжах.

Фото: https://ua.depositphotos.com.

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