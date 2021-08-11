«Свято меду до Маковія» в Пирогово і шкільний ярмарок на Хрещатику: куди піти у Києві

До 25 серпня в парку імені Тараса Шевченка щодня працює «Кіновернісаж під відкритим небом». 12 серпня о 21:30 — демонстрація фільму режисера Енді Іва «Східняк».

Вхід вільний.

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12 і 16 серпня о 18:30 в Центрі культури та відпочинку Київського національного університету будівництва і архітектури відбудеться перша гра третього сезону студентської Ліги сміху.

Адреса: вул. Преображенська, 2а.

Бажаючим потрапити на гру необхідно підписатися на сторінці студентської Ліги сміху в «Фейсбуці», «Інстаграмі» та зареєструватися за посиланням.

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З 12 по 25 серпня в Національному заповіднику «Софія Київська» відбудеться щорічний фотоярмарок «Photo Kyiv 2021». В експозиції фотосерії відомих фотографів: Джозефа Сивенького, Романа Закревського, Аліни Пророки, Юрія Данченка, Олексія Товпіги, Олександра Чекменьова та Романа Пашковського.

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До 31 серпня в Брамі Зборовського проходить виставка художниці Ольги Карпенко «Душа квітки».

Адреса: вул. Володимирська, 24.

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13 серпня о 19:00 в Національній бібліотеці України імені Ярослава Мудрого відбудеться концерт тенора Ігоря Борка «З голосу землі моєї» в супроводі ансамблю народних інструментів «Рідні наспіви».

Адреса: вул. М. Грушевського, 1.

Ціна: 100 грн.

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14 і 15 серпня на Хрещатику пройде загальноміський шкільний ярмарок.

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14 серпня в Національному музеї народної архітектури та побуту України відбудеться «Свято меду до Маковія». У програмі: в'язання традиційних букетів «маковійчиків», концерт народних колективів.

Початок: о 14:00 на Співочому полі.

Адреса: вул. Академіка Тронько, 1.

Ціна: 20−80 грн.

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14 серпня о 19:00 в Голосіївському парку імені М. Рильського відбудеться святкування Преображення Господнього. У програмі: виступ групи YouthLW. Також щодня з 7:00 до 10:00 на спортивному майданчику проводяться тренування.

Вхід вільний.

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15 серпня в 19:00 в Київському муніципальному академічному театрі опери і балету для дітей та юнацтва відбудеться світова прем'єра мюзиклу «Соломон і Суламіф: Пісня Пісень».

Адреса: вул. Межигірська, 2.

Ціна: від 100 грн.

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До 16 серпня в Музеї історії Києва проходить всеукраїнська виставка «Гривня АРТ», присвячена 30-річчю Незалежності України і розвитку сучасного мистецтва.

Адреса: вул. Б. Хмельницького, 7.

Ціна: 50 грн.

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До 29 серпня у Центральному будинку художника проходить Всеукраїнська виставка до Дня незалежності України.

Адреса: вул. Січових Стрільців, 1−5.

Вхід вільний.

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Нагадаємо, в Києві пройшла фотовиставка Photo Kyiv, присвячена актуальній соціальній темі створення безбар'єрного середовища.

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