Прогулянка не для людей зі слабкими нервами: відпочиваючі показали «фарш з медуз» у Кирилівці

Медуз, які неабияк зіпсувати цього літа багатьом українцям відпочинок на Азовському морі, у великій кількості помічали не лише на пляжі у Кирилівці, але й у декількох десятках метрів від берегу.

Відповідне відео, зняте одним з відпочиваючих, публікує «РІА Мелітополь». Автор, який відправився покататися на катамарані, показав, що творилося у воді за бортом, назвавши картину «фаршем з медуз», а саму прогулянку — «не для людей зі слабкими нервами». Багато хто з морських мешканців вже загинув і розкладався, що насичував повітря «ароматом». Правда, видання не вказує дату, коли саме були зняті ці кадри.

Тим часом «Кирилівка Укр» показує, як йдуть справи на одному з пляжів курорту — кадри були зняті напередодні, 11 серпня. Автор відео стверджує, що біля берега спостерігаються поодинокі екземпляри медуз. Правда, далеко у воду він не заходив.

Тема медуз у Кирилівці та на інших українських курортах стала однією з основних, що обговорюються туристами, які вже не тільки скандалять, але жартують з приводу їхньої «навали».

Фото: https://ua.depositphotos.com.

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