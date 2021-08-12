Закарпатська корова, яка купалася у басейні, розсмішила мережу: веселе відео

Якщо для туристів, відпочиваючих на морі у Залізному Порту поява біля берегів дельфінів, які і самі розважаються, і розважають людей, вже не є чимось незвичайним, то відпускники у Карпатах були неабияк здивовані, помітивши поруч з собою несподіваного «гостя».

У соціальні мережі виклали відео, на якому показано, як в одному з карпатських населених пунктів до туристів, які відпочивали біля басейну, «завітала» корова. Можливо, тварина просто хотіла попити води, але не втримавшись, впала у воду. Хоча, може корова вирішила окунутися — на вулиці у той день було сонячно.

Діти верещали від задоволення, а от дорослі переполошилися. Деякий час тварина, яка опинилася у воді, ніяк не могла вибратися з басейну.

«Бути ближче до природи. Карпати. На відео корова, яка гуляла сама по собі. Все закінчилося благополучно. Корова вийшла сходами і пішла гуляти далі», — пише жителька Дніпра, яка зняла пригоди корови у басейні.

Раніше у мережу виклали відео з дельфінами, які у Бердянській затоці зірвали рибалці кльов, влаштувавши полювання на пеленгаса.

Фото — скріншот.

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