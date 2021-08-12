Середній син журналіста Дмитра Гордона, Дмитро Гордон — молодший, який нещодавно став наймолодшим членом Спілки композиторів України, в інтерв'ю батькові зізнався, що написавши першу музику у 14 років, він відчув свободу.

«Свободи не було, коли я грав музику. Можна було створити такий міні-світ, в якому діють твої правила, і при цьому розповісти якусь історію через цей міні-світ. Ось це мені сподобалося. Це близько було до режисури. Це те, напевно, що я хотів би робити, якби став режисером», — каже композитор і додає, що у музиці все це зробити набагато простіше. Адже для створення такого світу не потрібні актори і бюджети — досить сісти за інструмент.

Дмитро Гордон — молодший зізнався, що ідею писати музику йому підкинув Андрій Миколайчук — співак, композитор, поет і аранжувальник, автор-виконавець популярних пісень «Піду втоплюся», «Підпільнік Кіндрат», «Агент Кольцов». У 1989 році Миколайчук став лауреатом фестивалю «Червона рута».

А все почалося з того, що юний музикант (тоді йому було 12 років), грав на дні народження батька сонату Бетховена. «Надумаєш писати музику — пиши». Або «дзвони». Щось таке. І потім, через два роки, воно віддалося. Тому що я подумав: «А чом би й ні?» — згадує спілкування з Миколайчуком у той вечір Дмитро.

Він зізнався, що спочатку думав, що музика «нікуди не піде» — він робитиме це лише для себе. Але вийшло зовсім інакше.

Дмитро Гордон — молодший живе у США. Він закінчив один з кращих музичних вузів у світі — Музичний коледж Берклі у Бостоні, а зараз працює головним оркестровщиком та аранжувальником у знаменитого продюсера, який отримав дві премії «Греммі», Уолтера Афанас'еффа.

Після Берклі він став писати музику до американських фільмів, співпрацювати зі світовими знаменитостями, у тому числі і з Барбарою Стрейзанд.

А у 2019 році він представив свій перший кліп «Вальс з життям». Відео опубліковано на YouTube-каналі музиканта, гроші на зйомки кліпу були зібрані на краундфаундінговой платформі Younk.

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