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Секс за пляшку горілки: нічний клуб у Кирилівці потрапив у гучний скандал

14:10 12 серпня 2021
кирилівка нічний клуб

У курортній Кирилівці нічний клуб, бажаючи залучити туристів, яким набридли звичайні розваги, організував конкурси для дорослих на найсексуальніший танець. Розігріта публіка сприйняла заклики ведучого занадто буквально. Пари скинули з себе одяг, і замість хоч якоїсь подоби танців влаштували оргію на сцені. Відео з клубу наводить Telegram-канал Мелітопольграм.

Танцювальний конкурс перетворився на оргію

Головний приз змагань обирали без фантазії: парі переможців пообіцяли пляшку горілки. «Конкурси, які ми заслужили», — констатують автори відео.

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Пари змагалися за пляшку горілки

Адміністрація клубу дала зрозуміти, що влаштовані оргії їх не бентежать.

Учасники вирішили продемонструвати максимально епатажні "танці"

«Поки нас обговорюють, ми робимо дійсно незабутній вечір. «Ніяково розповісти, але приємно згадати», — ось так кажуть гості в «Галактиці», — прокоментували представники клубу те, що трапилося.

Нагадаємо, раніше на Закарпатті поліції довелося заспокоювати гарячу парочку, яка кохалася просто на вулиці біля аптеки. А в Рівному молоді хлопець і дівчина шокували тим, що ходили по місту без одягу, лише прикрившись білими ковдрами.

Фото google.com/maps

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