Секс за пляшку горілки: нічний клуб у Кирилівці потрапив у гучний скандал
У курортній Кирилівці нічний клуб, бажаючи залучити туристів, яким набридли звичайні розваги, організував конкурси для дорослих на найсексуальніший танець. Розігріта публіка сприйняла заклики ведучого занадто буквально. Пари скинули з себе одяг, і замість хоч якоїсь подоби танців влаштували оргію на сцені. Відео з клубу наводить Telegram-канал Мелітопольграм.
Головний приз змагань обирали без фантазії: парі переможців пообіцяли пляшку горілки. «Конкурси, які ми заслужили», — констатують автори відео.
Адміністрація клубу дала зрозуміти, що влаштовані оргії їх не бентежать.
«Поки нас обговорюють, ми робимо дійсно незабутній вечір. «Ніяково розповісти, але приємно згадати», — ось так кажуть гості в «Галактиці», — прокоментували представники клубу те, що трапилося.
Нагадаємо, раніше на Закарпатті поліції довелося заспокоювати гарячу парочку, яка кохалася просто на вулиці біля аптеки. А в Рівному молоді хлопець і дівчина шокували тим, що ходили по місту без одягу, лише прикрившись білими ковдрами.
Фото google.com/maps
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