П`ятниця, 13-те: що категорично не можна робити у цей день

У ніч на п'ятницю, 13 серпня, люди можуть не тільки помилуватися на надзвичайно красиве природне явище — зорепад, а й відчути на собі погану славу, яка переслідує таке поєднання числа і дня тижня. Або не відчути.

Причин, які спричинили за собою погану славу п'ятниці, 13-го, називають кілька. Чи то у такий день Єва піддалася на спокуси Змія та з'їла яблуко, пригостивши Адама, за що вони були вигнані з Раю. Чи то Каїн убив брата Авеля. Вважається, що Страсна П'ятниця, коли був розіп'ятий Ісус Христос, теж була 13-м числом.

Пов'язані з цією датою і більш сучасні події. Зокрема 13 січня 2012 року сталася катастрофа лайнера Costa Concordia, на борту якого перебувало 4200 пасажирів і членів екіпажу.

13 грудня 1907 року зазнала аварії семімачтовая шхуна «Томас У. Лоусон» — корабель був названий на честь автора книги «П'ятниця, тринадцяте».

Деякі міфи свідчать, що у п'ятницю, 13-го нечиста сила і відьми влаштовують шабаші. Кажуть, що такий день нечиста сила отримує особливі можливості. А до 12 відьмам, що літають на шабаш, приходила не тільки дрібна нечисть, але і сам Сатана.

Фото: https://ua.depositphotos.com

Є люди, які абсолютно не можуть миритися з існуванням п'ятниці, 13-го, і бояться її. У медицині такі випадки розглядають як фобії, а психологи і психотерапевти називають це «параскаведекатріафобія».

Так чи інакше, але п'ятницю, 13-го вважає нещасливим днем. І людям радять бути бути обережнішими, у першу чергу з грошима — їх краще не позичати. Втім, зайві витрати теж не вітаються.

Погано у цей день відправлятися у подорожі, свариться — звичайний конфлікт запросто може перерости на грандіозний скандал.

І дуже поганою ідеєю вважається одруження — союз, укладений в такий день, буде неміцним.

Власне, у таку п'ятницю радять побоюватися всього на світі - від шахраїв, які можуть вас обдурити, до пропозиції провести магічні ритуали.

Мабуть, найбагатшим на п'ятниці, 13-е, буде 2026-й — їх в році очікується аж три.

Таблиця з Вікіпедії

Є в році і ще одна дата, пов'язана з нечистою силою — ніч з 30 квітня на 1 травня називають Вальпургієвою. У селах в Вальпургієву ніч проводилася магічна церемонія вигнання відьом — розпалювалися багаття, на яких іноді спалювали солом'яне опудало відьми, і здійснювали обхід будинку з факелами, дзвонили у церковні дзвони. Вважалося, що трави в цю ніч набувають чудової сили.

Фото: https://ua.depositphotos.com.

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