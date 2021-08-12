Тисяча євро за готель, найдорожчі автобани та смачна їжа: українець розповів про особливості відпочинку у Хорватії

Український політтехнолог і народний депутат Верховної Ради шостого скликання Віктор Уколов, який мандрує Європою і раніше розповів про «пекло та рай» Чорногорії, дістався до Хорватії і поділився своїми враженнями від цієї країни.

На своїй сторінці у соціальних мережах політик розповів, що вони знайшли село, яке спеціалізується на устрицях. Виявилося, що у Києві на Столичному морепродукти… дешевші та краще. Правда, до столиці було далеко.

«Лайфхак — від спеки рятує гемішт (суміш) яблучного соку і газованої води! Спробуйте, дуже смачно. В цілому Хорватія виглядає чистіше і впорядкованіше за Чорногорію. Тут добре як у місті, так і у селі», — пише Уколов і ділиться ще однією хитрістю — у Хорватії можна сміливо замовляти одне блюдо на двох. Мовляв, голодним ніхто не залишиться. Втім, додає, що років десять тому так Словенія відрізнялася від Хорватії. «Цивілізація йде із заходу на схід і південь», — констатує він.

Віктор Уколов, який зустрівся у хорватському Дубровнику з громадянами Молдови, дізнався секрет їхнього швидкого проїзду через молдовський кордон. Виявляється нещодавно президент Майя Санду їхала на відпочинок у машині друзів, не попередивши прикордонників.

Митники, не зрозумівши, хто їде у автомобілі, почали провокувати людей на хабар. Тоді-то в «гру» вступила Майя Санду. Кажуть, скандал був грандіозний, а молдовським прикордонникам та митникам прем'єр-міністр країни «влаштував справжнє пекло». Так що Уколову вдалося пройти молдовський кордон хвилин за 10.

«Автобани у Хорватії дорогі, майже такі ж, як і у Італії», — пише він і згадує дорожнечу місцевих готелів: «Цього року вся Далмація розкуплена повністю. Макарська рів'єра, Спліт, Шибеник, Задар і міста навколо заповнені туристами вщент. Букінг чесно попереджає, що всі готелі продані, або пропонує не реальні варіанти від тисячі євро на добу і то вже тільки останні кімнати».

За словами політика, поки що є можливість ночувати у кемпінгах з наметами, проте незабаром почнуться великі вихідні в Італії, звідки до Хорватії хлинуть натовпи туристів…

До речі, цього літа в Україні перше місце за дорожнечею займає Одеса, друге — курорти у Західній Україні.

Раніше про подорож з сім'єю розповіла популярна співачка Ірина Федишин. Разом з чоловіком Віталієм, синами і батьками вони на великому концертному автомобілі поїхали у Болгарію і зупинилися у містечку Святий Влас — це один з молодих курортів у Бургаської області.

Фото зі сторінки Віктора Уколова у соціальних мережах.

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