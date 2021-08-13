Обереги на Маковія: від чого захищають і що потрібно обов'язково посвятити у церкві

На Маковея, його ще називають Макотрусом, Першим Спасом, або Спасом на воді, Мокрим Спасом і рідше Медовим, який відзначатимуть 14 серпня, у церкві прийнято святити не тільки букети — «маковійки», а й мед, і воду.

Про традиції на Маковія «ФАКТАМ» розповіла Олена Громова, етнограф, завідувачка науковим відділом виставкової роботи Національного музею народної архітектури та побуту України (Пирогове).

За її словами, святковий букет зазвичай складали з дозрілого маку, польових, лісових і городніх квітів. «Маковійки» вважали оберегами і вірили, що вони цілий рік захищають будинок від злих сил, відганяють біду та вроки. У християнську епоху їх стали освячувати у церкві.

«Вранці дівчата, жінки, юнаки і чоловіки у святковому одязі йшли у храм і несли туди великі оберемки трав. Після служби люди ставали навколо церкви, і священик проводив обряд — освячував воду і букети», — розповідає Олена Громова.

За її словами, традиційно до букету додавали чорнобривці, чебрець, кудрявці, володушкі, настурції, м'яту, календулу, польові сокирки, лугову материнку, ароматне роман-зілля, базилік, колосся злаків … Іноді в букет входили полин і деревій, а ось мак був обов'язковим.

Причому кількість маку у «маковійці» відрізнялася. Зазвичай — три головки, а там, де дотримувалися стародавніх звичаїв, сім — за кількістю загиблих за віру мучеників.

Брали для оберегів і невеликі квітки незрілого соняшнику, деякі додавали стебла конопель або льону.

«Кожні трава і квітка мали певне значення: наприклад, рута-м'ята — від усякої напасті і для здоров'я, володушкі — на милість, згоду і щирість у сім'ї, кудрявці — щоб хлопців з кучерями любили дівчата, материнка — для плодючості тварин, бджіл, а соняшник уособлював небесне світило, і вважалося, що він приносить милосердя людям, тваринам і рослинам», — розповідає етнограф і додає, що «маковійки» перев'язували червоною стрічкою — щоб все в родині були здорові. А могли нести його до церкви і в рушнику.

Потім оберіг разом з освяченим маком клали у будинку під образами. Навесні мак висіювали на городі, а висохлі квіти дівчата могли вплітати у коси — щоб волосся були міцними, густими і не випадало. Взимку сухоцвітом прикрашали весільне деревце.

«Мак мав захисні якості. Могли освятити і звичайний, і дикий, — продовжує Олена Громова. — Якраз останнім часто посипали двір, щоб до дому не могла підібратися відьма. Освяченим маком обсипали худобу, щоб хвороби не чіплялися і відьми не нашкодили».

Повний текст інтерв'ю з Оленою Громової про свято Маковія та його традиції читайте на сайті «ФАКТІВ».

Фото: https://ua.depositphotos.com.

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