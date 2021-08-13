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Суспільство та люди

І знову борги по зарплаті: 18 медиків на Львівщині оголосили голодування

14:17 13 серпня 2021
лікарі

Невдовзі після того, як був підписаний президентський указ про збільшення зарплат для медичного персоналу та лікарів, 18 медиків на Львівщині оголосили голодування.

Як повідомляє омбудсмен Людмила Денисова, трудовому колективу комунального підприємства «Міська лікарня Сосновського міської ради» не виплачували зарплату з квітня 2021 року.

«За інформацією медпрацівників, борг перед ними становить 3 мільйони гривень. Медики вимагають погасити заборгованість із зарплати, включаючи „ковідні“ доплати, а також оздоровчі виплатами за поточний рік. Серед їхніх вимог — перерахунок зарплат 2020 року і компенсацій за втрату частини зарплати у зв'язку з недотриманням термінів її виплати», — йдеться у повідомленні.

Денисова заявила, що «тримає на контролі» питання з виплатами медикам Львівщини.

Раніше в Міносвіти і науки заявляли, що наприкінці року зарплати вчителям виростуть на 9 відсотків .

Фото: https://ua.depositphotos.com.

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