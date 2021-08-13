Цвинтарний креатив: мера Олешків розкритикували за фото з похорону жертви коронавируса

Міський голова Олешків Херсонської області Євген Рищук оригінальним спосібом спонукає своїх земляків вакцинуватися від коронавірусу. Він опублікував у Facebook фото з кладовища.

На знімку люди в захисних комбінезонах ховають людину, яка померла від коронавірусу.

«Якщо не хочете, щоб вас або ваших близьких ховали люди в комбезах, щепіться! (фото реальне, сьогоднішнє з Олешків)», — написав Євген Рищук.

Однак багато підписників вкрай негативно відреагували на таке фото та залишили обурені коментарі: «Це ж людське горе, а не привід для реклами вакцини»! «Прошу вибачення, Євген Рищук, але краще б ви за дорогами так стежили. Не доречно викладати такі фото».

Однак мер упевнений в тому, що вчинив правильно.

Раніше повідомлялося, що в Україні після вакцинації Modernа померла жінка.

Фото: Facebook Євгена Рищука

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