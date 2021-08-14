Нещепленим вхід заборонено: в Одеській області заборонили відвідування адмінбудівель не вакцинованим від COVID-19

Чиновницькі «новації» відомі ще з радянських часів. Здавалося б, це повинно канути в лету, але …

У Балтській ОТГ Одеської області заборонили вхід до адміністративних будівель особам, не щепленим від COVID-19. Тим, хто бажає потрапити всередину, необхідно пред'явити документ про вакцинацію або негативний ПЛР-тест.

Підставою для такого нововведення служить рішення позачергового засідання місцевої комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Це при тому, що ні дана територія, ні Одеська область в цілому на даний час не підпадають під жорсткі карантинні заходи.

Чиновники ввели нове правило

Місцеві жителі скаржаться: без документа від сімейного лікаря про вакцинацію або про те, що людина перехворіла, неможливо отримати будь-яку довідку, навіть про склад сім'ї.

Цього не заперечують в Балтській міськраді, де повідомили, що, згідно з вищезазначеним рішенням, керівникам структурних підрозділів міськради та старостам округів рекомендовано доручити відповідним установам і організаціям, що надають послуги населенню, припинити особисті прийоми громадян.

«Організовано обслуговування громадян, які не пройшли вакцинацію, із застосуванням електронних комунікацій і технологій — по електронній пошті», — заявили в міськраді.

Як обгрунтування чиновники уточнюють, що раніше співробітники міськради, які контактували з громадянами, перехворіли коронавірусом, деякі — двічі.

В даний час із 33 тисяч жителів даної громади вакциновано близько 4 тисяч.

До слова, жодних офіційних відповідних розпоряджень — ні від мера, ні від головного санітарного лікаря — про заборону немає. Втім, як і рішення міськради.

Нагадаємо, в комітеті Ради з охорони здоров'я заявили, що незабаром тих, хто не зробить щеплення проти ковіда, можуть чекати обмеження, в тому числі, пов'язані з професійною діяльністю. Обмеження хочуть ввести для працівників транспорту, підприємств громадського харчування, структур, які безпосередньо контактують з населенням.

Фото balta-rada.gov.ua, dumskaya.net

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