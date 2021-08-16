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Суспільство та люди

Туристи масово скасовують бронь: названі причини відмови українців від відпочинку в Кирилівці

15:47 16 серпня 2021
Туристи масово скасовують бронь: названі причини відмови українців від відпочинку в Кирилівці

Недавні дощі з грозами на Азові, а також навала медуз на азовських курортах змусили багатьох українців змінити свої плани на відпустку.

Ті, що забронювали номери в готелях та базах відпочинку на Федотовій косі в Кирилівці, стали відмовлятися й скасовувати бронь. Людей не влаштовує відсутність інфраструктури, калюжі, бруд.

Про курортне життя у Кирилівці розповів місцевий блогер. За його інформацією, у серпні завжди заповнені всі місця в готелях та на базах відпочинку. А в цьому році вільних місць занадто багато.

Деякі люди, які планували відпочивати в Кирилівці 10 днів, їдуть додому вже через дві доби. Дехто не витримує і їде майже відразу.

Відпочивальників не влаштовує не тільки навала медуз, а й комарі, а також брудне море, хоча в цьому люди повинні звинувачувати тільки себе.

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