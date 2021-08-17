Євдокія Огірочниця: чого категорично не можна робити 17 серпня 2021 року

Серед церковних свят серпня, до яких відносять, зокрема, три Спаси, є день, коли шанують пам'ять святої Євдокії (Авдот'ї) Римлянині — її ще називають «Огірочницею» і «Малинівкою». Цей день — 17 серпня.

Знатній римлянці відрубали голову, коли жінка потрапила у полон до перського царя. Перебуваючи у неволі, вона проповідувала християнство, за що її жорстоко катували і врешті-решт вбили.

Огуречніцей Євдокію (Авдот'ю) прозвали за те, що серпень — час збору останніх огірків. А також період дозрівання лісової малини — так що і Малинівка до місця.

Є прикмети, пов'язані з цим днем, що стосуються сільського господарства. Наприклад, якщо добре вродила малина, то це обіцяло хороший врожай хлібу. Якщо 17 серпня видавався жаркий день, то це вважалося прикметою гарного сінокосу, а якщо дощовим — то до невдалого.

У цей день, згідно з переказами, не можна було сваритися і переїдати. Поганою прикметою вважалося давати або брати у борг — це обіцяло фінансові неприємності. Однак відмова у допомозі тому, хто її потребує, теж вважалася поганою прикметою. А ще вважалося, що якщо у день Євдокії Огірочниці вдаватися до смутку, то такий душевний стан буде ще дуже довго переслідувати людину.

Нагадаємо, що 14 серпня відзначали Перший Спас — його ще називають Медовим або Маковієм. Другий, Яблучний, будемо відзначати 19 серпня, а Третій — 29 серпня.

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