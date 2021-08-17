Головне — щоб було почуття гумору: Жан Беленюк розповів, які дівчата можуть підкорити його серце

Дворазовий чемпіон світу, а тепер і дворазовий олімпійський призер з греко-римської боротьби, депутат Верховної Ради Жан Беленюк, який приніс Україні першу золоту медаль на іграх у Токіо, в інтерв'ю виданню «Гордон» розповів, які дівчата йому подобаються.

Спортсмен неохоче говорить про особисте життя, проте обіцяє, що коли одружиться, всі про це дізнаються. Каже, що гідні дівчата є, але потрібно, «щоб все пазли зійшлися. «Буває таке, що часу немає зустрітися», — зізнався Жан Беленюк.

За його словами, проблем спілкування з жіночою статтю немає, але у популярних місцях знайомств, наприклад, ресторанах, рідко можна зустріти дівчат, з якими дуже цікаво.

«Для мене головне — щоб почуття гумору було. І щоб вона розуміла. Буває, кажеш щось, дивиться на тебе, не розуміє, треба пояснювати», — додав він.

Нагадаємо, що невдовзі після повернення з Японії Жан Беленюк зазнав нападу расистів у центрі Києва — поліція відкрила кримінальне провадження.

Фото Жана Беленюка із соціальних мереж.

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