«Бігом все купатися»: названий український курорт, де море очистилося від медуз

Після масових скарг відпочиваючих на масову появу медуз Азовське море нарешті стало чистим. У цьому запевняє пост, опублікований Тетяною Царук у Facebook-групі Щасливцеве.

«Такого чистого моря за 10 днів відпочинку ще не було! Бігом все купатися! Медуз немає!», — написала автор публікації.

Дійсно, на опублікованих кадрах видно найчистіше море біля берега, у воді немає жодної медузи.

У коментарях користувачі висловлюють надію, що, можливо, хоча б кінець літнього сезону подарує українцям приємний відпочинок на курортах Азовського і Чорного морів.

Раніше повідомлялося, що в Кирилівці з'явилася нова проблема, яка відлякує відпочиваючих, — вони масово відмовляються від броні.

Фото: https://ua.depositphotos.com

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