«Бігом все купатися»: названий український курорт, де море очистилося від медуз
Після масових скарг відпочиваючих на масову появу медуз Азовське море нарешті стало чистим. У цьому запевняє пост, опублікований Тетяною Царук у Facebook-групі Щасливцеве.
«Такого чистого моря за 10 днів відпочинку ще не було! Бігом все купатися! Медуз немає!», — написала автор публікації.
Дійсно, на опублікованих кадрах видно найчистіше море біля берега, у воді немає жодної медузи.
У коментарях користувачі висловлюють надію, що, можливо, хоча б кінець літнього сезону подарує українцям приємний відпочинок на курортах Азовського і Чорного морів.
Раніше повідомлялося, що в Кирилівці з'явилася нова проблема, яка відлякує відпочиваючих, — вони масово відмовляються від броні.
Фото: https://ua.depositphotos.com169
Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter