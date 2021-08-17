26.64 / 26.83 31.24 / 31.58
Київ: +32
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Суспільство та люди

«З політичних мотивів»: Беленюк поділився подробицями трагічної загибелі батька

16:51 17 серпня 2021
Жан Беленюк

Народний депутат Жан Беленюк, який не дуже любить говорити на тему особистого життя, в інтерв'ю виданню «Гордон» розповів про смерть його батька.

Венсана Ндагіджімана, який навчався у Києві на конструктора військових літаків, не стало у 2001 році — тоді Жану було 10 років.

Його батьки познайомилися у столиці України, проте невдовзі батько поїхав до Руанди, не встигнувши довчитися — його призвали в армію. Це сталося ще до народження Жана Беленюка.

«Батько був залучений у політичні процеси в Руанді. Його сім'я була за місцевими критеріями досить заможною», — розповів нардеп і додав, що про історію загибелі батька він дізнався лише у 2017 році, коли їздив до Руанди знайомитися з родичами — бабусею, дядьком, племінниками…

«Він загинув за політичними мотивами, як мені дядько пояснював. Було інсценування. Він з групою однодумців їхав в один з районів Руанди, коли вискочила вантажівка і знесла їхню машину на рівному місці. Після цього жодного розслідування не було, нікого не посадили», — розповів Жан Беленюк.

Нагадаємо, що невдовзі після повернення з Токіо, де Жан Беленюк приніс команді України олімпійське «золото», у центрі Києва він потрапив у неприємну ситуацію — до спортсмена стали чіплятися хлопці, ображаючийого через колір шкіри.

Фото Жана Беленюк із соціальних мереж.

279

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Пляж

«Мерщій всі купатися»: названо український курорт, де море очистилося від медуз

Потап і Настя

«Нехай Настя посидить на стільчику Каті»: Каменських і Потап готуються стати батьками

гроші

Виплати перестали підвищувати: в якому разі краще повернутися до пенсії за віком

гроші

Як і в чому українцям зберігати свої заощадження: поради експерта

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.