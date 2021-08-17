Пережила голод і війну: Беленюк поділився історією дуже важливої людини у своєму житті

Олімпійський чемпіон Токіо, нардеп Жан Беленюк, на якого нещодавно напали в центрі Києва, розповів сайту «ГОРДОН» про свою бабусю.

«У бабусі феноменальна сила характеру, просто кремінь. Якщо вона сказала так, то буде так. У неї дуже складне життя. Вона пережила і голод, і війну, її привезли із Західної України, вона прислуговувала в одній родині, але її ростили, як свою дочку», — поділився Беленюк.

Він розповів, про реакцію бабусі на людей з іншим кольором шкіри.

«Вона приїхала з глибокого села й ніколи не бачила темношкірих людей. І в перший час коли вона бачила, що в тролейбус заходить темношкірий чоловік, виходила, боялася їздити. Уявляєте її реакцію, коли мама привела мого батька», — стверджує нардеп.

За його словами, бабуся займалася їм «набагато більше, ніж мама». У 2004 року в бабусі стався інсульт, і Беленюк два тижні відвідував її в лікарні.

«Вона була дуже релігійною людиною, і ми бачили з мамою, що щось її не відпускає. Вона не могла розмовляти, але при цьому не вмирала. Ставлення наших медсестер… Вони бачили, що їй стає гірше, вивезли її в коридор. Ми приїхали — вона в коридорі лежить. Мама сказала: «Давай її заберемо додому», — розповів він.

Бабуся померла після того, як додому прийшов священик і провів церковні ритуали.

Нагадаємо, батько Беленюка трагічно загинув: нардеп розповів подробиці.

Фото: Instagram zhanbeleniuk

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