26.64 / 26.83 31.23 / 31.58
Київ: +27
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Суспільство та люди

Пережила голод і війну: Беленюк поділився історією дуже важливої людини у своєму житті

20:03 17 серпня 2021
Жан Беленюк

Олімпійський чемпіон Токіо, нардеп Жан Беленюк, на якого нещодавно напали в центрі Києва, розповів сайту «ГОРДОН» про свою бабусю.

«У бабусі феноменальна сила характеру, просто кремінь. Якщо вона сказала так, то буде так. У неї дуже складне життя. Вона пережила і голод, і війну, її привезли із Західної України, вона прислуговувала в одній родині, але її ростили, як свою дочку», — поділився Беленюк.

Він розповів, про реакцію бабусі на людей з іншим кольором шкіри.

«Вона приїхала з глибокого села й ніколи не бачила темношкірих людей. І в перший час коли вона бачила, що в тролейбус заходить темношкірий чоловік, виходила, боялася їздити. Уявляєте її реакцію, коли мама привела мого батька», — стверджує нардеп.

За його словами, бабуся займалася їм «набагато більше, ніж мама». У 2004 року в бабусі стався інсульт, і Беленюк два тижні відвідував її в лікарні.

«Вона була дуже релігійною людиною, і ми бачили з мамою, що щось її не відпускає. Вона не могла розмовляти, але при цьому не вмирала. Ставлення наших медсестер… Вони бачили, що їй стає гірше, вивезли її в коридор. Ми приїхали — вона в коридорі лежить. Мама сказала: «Давай її заберемо додому», — розповів він.

Бабуся померла після того, як додому прийшов священик і провів церковні ритуали.

Нагадаємо, батько Беленюка трагічно загинув: нардеп розповів подробиці.

Фото: Instagram zhanbeleniuk

144

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Пляж

«Мерщій всі купатися»: названо український курорт, де море очистилося від медуз

гроші

Виплати перестали підвищувати: в якому разі краще повернутися до пенсії за віком

пенсія

На картку або через листоношу: в ПФУ зробили важливе уточнення щодо отримання пенсій з 1 вересня

Гросу

«Нехай мрії збухаються»: Аліна Гросу кумедно обмовилася й показала «еротичний масаж» від коханого

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.