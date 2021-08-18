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Суспільство та люди

День святого Євстигнія: чому не можна їсти хліб без солі та цибулі

9:46 18 серпня 2021
Колос

Перед церковним святом Преображення Господа Ісуса Христа, Яблучним Спасом, який відзначають 19 серпня, 18 серпня вшановують пам'ять святого Євстигнія, якого ще називають Житником.

Адже серпень — час збору врожаю, жнива. Кажуть, що великою вдачею вважалося знайти стебло, на якому одночасно виросло кілька колосків. Його ще називали «житньою маткою» і зберігали до наступного року, а під час сівби першими кидали такі зерна у землю. Вважалося, що це повинно посприяти отриманню хорошого врожаю.

З днем Євстигнія Житника пов'язані багато «хлібних традиції». Так, люди їли ячмінний хліб з першого намолоту. Причому обов'язково з цибулею, квасом і сіллю. Вважалося, що це зміцнює здоров'я і допомагає людям жити у достатку. А в'язанки цибулі розвішували у будинку, щоб повітря було чистим.

Ось чого точно не можна робити 18 серпня, так це довго спати і байдикувати, а також брати гроші в борг.

Є й погодні прикмети. Так, за погодою на Євстигнія Житника судили, яким буде грудень — який день, такий і місяць. Земляні черв'яки, які виповзли на поверхню, віщували дощ, а далеке відлуння ввечері — що наступний день буде сонячним. Близьке ж відлуння обіцяло дощ.

Про те, що потрібно робити, а що категорично заборонено на Другий (Яблучний) Спас, читайте на сайті «ФАКТІВ».

Фото: https://ua.depositphotos.com.

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