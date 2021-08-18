День святого Євстигнія: чому не можна їсти хліб без солі та цибулі

Перед церковним святом Преображення Господа Ісуса Христа, Яблучним Спасом, який відзначають 19 серпня, 18 серпня вшановують пам'ять святого Євстигнія, якого ще називають Житником.

Адже серпень — час збору врожаю, жнива. Кажуть, що великою вдачею вважалося знайти стебло, на якому одночасно виросло кілька колосків. Його ще називали «житньою маткою» і зберігали до наступного року, а під час сівби першими кидали такі зерна у землю. Вважалося, що це повинно посприяти отриманню хорошого врожаю.

З днем Євстигнія Житника пов'язані багато «хлібних традиції». Так, люди їли ячмінний хліб з першого намолоту. Причому обов'язково з цибулею, квасом і сіллю. Вважалося, що це зміцнює здоров'я і допомагає людям жити у достатку. А в'язанки цибулі розвішували у будинку, щоб повітря було чистим.

Ось чого точно не можна робити 18 серпня, так це довго спати і байдикувати, а також брати гроші в борг.

Є й погодні прикмети. Так, за погодою на Євстигнія Житника судили, яким буде грудень — який день, такий і місяць. Земляні черв'яки, які виповзли на поверхню, віщували дощ, а далеке відлуння ввечері — що наступний день буде сонячним. Близьке ж відлуння обіцяло дощ.

Про те, що потрібно робити, а що категорично заборонено на Другий (Яблучний) Спас, читайте на сайті «ФАКТІВ».

Фото: https://ua.depositphotos.com.

77

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter