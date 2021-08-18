Поміняти прописку без візиту до військкомату: як це зробити

У користувачів мобільного додатка «Дія», де можна отримати COVID-сертифікати, з'явилася можливість змінювати місце реєстрації громадян. Таким чином, військовозобов'язані зможуть змінити «прописку» без попереднього відвідування військкомату. Про це в колонці НВ повідомив міністр цифровий трансформації Михайло Федоров.

Відтепер, щоб зареєструватися в новій територіальній громаді, користувач повинен подати запит в «Дії» і дані про нове місце реєстрації автоматично перенесуть з реєстру старої громади до реєстру нової. Одночасно дані будуть автоматично перенесені до реєстру військкомату нової громади.

«Зараз послуга доступна в семи містах: Києві, Харкові, Рівному, Луцьку, Кривому Розі, Маріуполі та Вінниці. Нею можуть скористатися ті, у кого є ID-картка і немає проблем з документами. Нове місце реєстрації буде відображатися у внутрішньому або закордонному паспорті», — сказав міністр.

У майбутньому в Мінцифри планують запустити також зміну місця реєстрації онлайн для власників паперових паспортів.

Міністр також нагадав, що в липні Рада прийняла за основу законопроект про зміну місця реєстрації онлайн. Остаточне ухвалення документа дозволить відмовитися від штампа в паперовому паспорті і паперової довідки до ID-картки.

Нагадаємо, з 2023 року Україна має намір скасувати обов'язковий військовий призов — схвалена Стратегія воєнної безпеки України, підписана президентом Зеленським, передбачає заміну строкового призову службою в резерві.

371

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter