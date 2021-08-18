Концерт на Михайлівській площі та відеоінсталяція «Україна з неба»: куди піти у Києві

19 серпня о 19:00 біля Національного музею історії України відбудеться фінал конкурсу «Українська концертна увертюра».

Адреса: вул. Володимирська, 2.

Вхід вільний.

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З 20 серпня по 19 вересня в парку «Співоче поле» пройде виставка квітів «У Всесвіті Марії Приймаченко». Родзинка виставки — фігури танцюючих балерин.

Адреса: вул. Лаврська, 31.

Ціна: 25−100 грн.

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21 серпня на Контрактовій площі відбудеться фестиваль електронної музики Radioday free open air.

Початок: 11:00.

Вхід вільний.

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22 серпня о 21:00 на Михайлівській площі пройде музичний фестиваль «Ковчег Україна: 10 століть української музики». У програмі: класичні твори, народна музика і сучасні композиції. Головний диригент — Оксана Линів. Беруть участь: Джамала, Святослав Вакарчук, Сергій Жадан, Аліна Паш, «ДахаБраха», «Хорея Козацька», Юлія Саніна, Молодіжний симфонічний оркестр України.

Вхід вільний.

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З 25 по 28 серпня в Національному центрі «Український дім» можна побачити унікальну відеоінсталяцію «Україна з неба» в форматі 360 °, яка відкриє дивовижні пейзажі та культурні феномени країни з висоти пташиного польоту. 25 серпня — з 12:00 до 16:00; 26−28 серпня — з 11:00 до 19:00.

Адреса: вул. Хрещатик, 2.

Ціна: 50−100 грн.

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До 5 вересня в галереї Vakulenko Art Consulting проходить персональна виставка робіт Олександра Ройтбурда «Культові персоналії». В експозиції — портрети Енді Уорхола, Мони Лізи, Григорія Сковороди, Олександра Пушкіна, Бенджаміна Франкліна.

Адреса: вул. Костьольна, 8.

Вхід вільний.

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До 25 серпня в Музеї-квартирі Павла Тичини діє виставка «Я взяла з собою море».

Адреса: вул. Терещенківська, 5, кв. 1.

Ціна: 15 грн.

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До 30 серпня в Музеї-майстерні І. П. Кавалерідзе проходить виставка «Незалежність — очима дітей війни».

Адреса: Андріївський узвіз, 21.

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Фото: kovcheh.ua/

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