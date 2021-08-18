Аквапарк у Кирилівці неприємно здивував відвідувачів: скандальне відео

У Кирилівці, де недавно на пляжі загинув хлопець, стався скандал в аквапарку «Острів скарбів».

Група допитливих відпочиваючих виявила, що при досить відчутній ціні вхідного квитка тут заощадили на замках для камер, в яких відпочиваючі залишають свої речі.

Таким чином, один ключ легко відкриває сусідні сховища.

«Помилково відкрили не своє сховище, а сусіднє і коли побачили не свої речі — дуже здивувалися. Перевірили на двох своїх камерах і одним ключем відкрили і закрили їх», — розповіли герої відео, опублікованого в мережі.

Нагадаємо, раніше подібна неприємність сталася з постояльцями бази відпочинку, яка розташована на Федотовій косі. У них з номера за 1300 грн на добу вкрали гроші і коштовності, після чого потерпіла жінка виявила, що її ключ підходить до дверей всіх номерів.

339

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter