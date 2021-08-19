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Суспільство та люди

Яблучний Спас 2021: особливості поста в цей день

10:25 19 серпня 2021
яблука

19 серпня християни і греко-католики відзначають Преображення Господнє, а в народі святковий день закріпився під назвою Яблучного Спаса. Не дивлячись на Успенський пост, заради свята дозволялося урізноманітнити харчування — додати на стіл гарячі частування, наприклад, пісний борщ, страви з риби.

Повернувшись з церкви, родина починала трапезу з фруктів — яблук, груш, винограду. На Яблучний Спас на столі було багато страв з яблук і меду. Готували вареники і галушки з яблуками, яблучні пироги, медово-макові коржі. Подавали на стіл фруктовий кисіль.

Під час Успенського посту з 14 до 27 серпня Церква дозволяла не дотримуватися суворих обмежень дітям і літнім людям, хворим, а також тим, хто знаходиться далеко від дому, в дорозі. У деяких регіонах священики дозволяли парафіянам трохи скоромних продуктів з нагоди великого свята.

На Яблучний Спас можна приготувати:

Читайте також: Освячення яблук та меду, свічка-трійця і «Спасова борода»: традиції святкування Яблучного Спаса

Фото pixabay.com

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