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Суспільство та люди

Яблучний Спас 2021: за прикметами святкового дня визначали, якою буде погода восени і взимку

12:34 19 серпня 2021
Яблучний Спас

19 серпня на Яблучний Спас народні традиції передбачали не тільки освячення яблук та частування першим хлібом з зерна нового врожаю. Другий Спас вважався поворотним днем з літа на осінь, і по ньому визначали, якою буде погода в осінньо-зимовий період.

Починаючи з Спаса, можна було чекати нічних заморозків («Пройшов Спас — готуй кожух про запас», «Прийшов Спас — пішло літо від нас»). Така погода означала, що зима теж буде морозною. До сильних морозів взимку готувалися, якщо свято Спаса було вітряним («У Спасівку вітер — зима буде з хуртовинами і лютими морозами»).

Дощ на Другого Спаса віщував сніжну зиму, сонячна погода — суху, теплу осінь. Якщо ж на деревах до Яблучного Спаса встигло пожовтіти листя, то, значить, і осінні холоди прийдуть рано («Яка погода на Спаса, така і на свято Покрови 14 жовтня).

Також по дозріванню яблук на Спасівку судили про врожай зерна. Багато дозрілої «антонівки» обіцяло, що взимку буде достатньо хліба.

Нагадаємо, святкування Яблучного Спаса починалося зі служби в церкві, а далі у кожного регіону були власні традиції. Строгий Успенський піст дозволялося трохи послабити заради свята.

Фото pixabay.com

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